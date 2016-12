Juve-Pogba, rinnovo vicino

19:36 - Se sul futuro di Vidal verrà fatta chiarezza nei prossimi giorni, se non ore, su quello di Paul Pogba potrebbe esserci presto una svolta. Positiva per la Juve. Marotta e la dirigenza bianconera stanno da tempo parlando con il procuratore del francese, Mino Raiola, per il rinnovo. Un rinnovo da top player che dovrebbe portare la data della scadenza al 2018 o anche al 2019. E ritocco dell'ingaggio che dovrebbe arrivare ai 3 milioni di euro.

Sta di fatto che l'intenzione della Juve è quella di scacciare ogni dubbio sulla permanenza di Pogba a Torino. Una soluzione potrebbe arrivare già prima dell'inizio del campionato. Nonostante le voci che vorrebbero il giovane centrocampista lontano, a breve, dalla Juve, le parti sembrano ottimiste sulla positiva conclusione dell'accordo. Lo stesso Raiola ha ribadito che "Torino rimane il luogo ideale per Paul". E lo pensa anche Andrea Agnelli, convinto che prolungare un legame che scade nel 2016 sia la cosa migliore per la Juve. Per questo si sta trattando, nell'ombra, per garantire al giocatore quello che merita. Che tradotto significa uno stipendio top: oltre ai 3 milioni di euro, ovvero il doppio dell'attuale, più svariati bonus, personali e di squadra. Manca ancora qualche tassello, ma i tifosi bianconeri possono stare tranquilli.