Juve, Pogba-rinnovo: arriva Raiola

23:59 - La Juventus e Raiola sono finalmente pronte a trattare la questione rinnovo-Pogba. L'agente del giocatore francese è arrivato a Torino e questa sera sarà allo Juventus Stadium per assistere al ritorno della semifinale di Europa League contro il Benfica. I bianconeri restano ottimisti per la conclusione positiva della trattativa, ma probabilmente dovranno sforare il tetto ingaggi fissato a 4,5 mln visti i continui tentativi di Real Madrid e Psg.

A spaventare la Juventus, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono i rapporti privilegiati di cui gode Mino Raiola con i top club europei, soprattutto con il Psg, dove militano molti suoi assistiti, tra cui Matuidi, Maxwell e proprio l'ex bianconero Ibrahimovic. Pogba comunque, dovrebbe rimanere almeno un'altra stagione sotto la Mole e, se come tutti pensano, la sua crescita continuerà in maniera costante, diventerà davvero difficile trattenerlo di fronte ai soldoni dei paperoni arabi, russi, spagnoli o americani.



Sulla questione è intervenuto Beppe Marotta ai microfoni di Sportmediaset: "Pogba è un nostro giocatore e siamo contenti di averlo: non esistono problemi contrattuali e anche con Raiola siamo in buoni rapporti. Blindato? Blindato è una parola forte, ma c’è la sensazione, con Pogba come con altri giocatori, di andare avanti assieme ancora qualche anno. Abbiamo parlato con il suo agente e lo faremo anche nei prossimi giorni, ma non esiste un caso Pogba: esistono soltanto le dinamiche contrattuali che in questo periodo della stagione è normale che si affrontino, con qualsiasi giocatore. Il raggiungimento del doppio obiettivo, Scudetto e Europa League, non influirà sul nostro mercato estivo: continueremo con il nostro progetto di crescita, senza fare pazzie ma cercando di alzare un po’ l’asticella in Champions League. Anche con Antonio Conte ci incontreremo a campionato concluso".