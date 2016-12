Juve-Pogba: offerto il rinnovo fino al 2018, Raiola prende tempo

17:36 - Dopo aver prolungato il matrimonio con Pirlo per altre due stagioni, ora la Juve non vede l'ora di blindare Pogba, a cui è stato offerto un rinnovo fino al 2018. Giovedì il club bianconero ha incontrato Mino Raiola, agente del francese, per avviare concretamente la trattativa. La Juve ha fretta e vorrebbe chiudere il prima possibile, ma la sensazione è che l'entourage del giocatore preferisca attendere la fine del Mondiale.

Pogba è legato alla Juventus con un contratto fino al 2016. I bianconeri hanno messo sul tavolo un rinnovo fino al 2018, con conseguente aumento dell'ingaggio: da 1,5 milioni di euro, cifra che il giocatore guadagna attualmente, si passerebbe a circa 4 milioni di euro, bonus compresi. Uno stipendio importante quello offerto dalla Juve, che vuole dimostrare con i fatti di non avere alcuna intenzione di cedere il francese.



"E' sempre un piacere sentir dire che un mio giocatore è così apprezzato da essere considerato incedibile - le parole di Raiola dopo l'incontro -. La mia risposta alla Juve? Ora valuteremo tutto, poi dirò la mia". L'agente, infatti, vuole prendere tempo nonostante il pressing bianconero. Le parti si rivedranno tra una decina di giorni, ma l'intenzione di Raiola pare chiara: attendere almeno la fine del Mondiale brasiliano, dove il centrocampista sarà impegnato con la Francia e dove, soprattutto, le quotazioni del ragazzo potrebbero schizzare alle stelle.