Juve, Pogba: "A fine stagione sarò libero e dirò la mia"

12:19 - Paul Pogba parla del suo futuro senza però sciogliere i dubbi, anzi, alimentando le voci su un suo possibile addio: "Alla Juve va tutto molto bene, in questo momento voglio restare concentrato solo sul campionato e sul campo - ha detto ai microfoni della tv francese Telefoot - Quando la stagione sarà finita, sarò libero di riflettere e dire la mia. Vorrei divertirmi un po' di più, ho degli obiettivi. E bisogna fare sacrifici per essere felici".

La Juve l'ha blindato, il presidente Andrea Agnelli lo ha definito 'patrimonio dell'umanità". Ma le pretendenti di Pogba, Real Madrid ma soprattutto il Paris Saint Germain, non mollano la presa. E lo stesso giocatore non chiude i discorsi sul futuro, anzi. "Quando finirò la stagione potrò liberarmi, aprirmi. Bisogna fare sacrifici per essere felici e speriamo che questi sacrifici mi permettano di essere felice". Sul Mondiale: "E' sempre un piacere indossare la maglia della Nazionale. Ho realizzato il mio sogno. Faremo di tutto per vincere, non andremo lì semplicemente per passare il turno o ai quarti. E bisognerà essere concentrati".