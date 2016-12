Juve, Podolski nome caldo per l'attacco

16:41 - In casa Juve la priorità di questi ultimi giorni di mercato è l'attaccante: nelle ultime ore il nome caldo è quello di Lukas Podolski. Il centravanti dell'Arsenal, in scadenza nel 2016, è destinato a giocare poco con l'arrivo ai Gunners di Sanchez: l'esclusione per la sfida di Premier contro l'Everton conferma la frattura con Wenger e con il club. I bianconeri sono pronti ad approfittarne: lunedì possibile contatto con gli inglesi.

Podolski, campione del mondo con la Germania, è un giocatore che piace ad Allegri per la sua duttilità e può vantare un'importante esperienza internazionale. La Juve punta al prestito mentre l'Arsenal vorrebbe venderlo a titolo definitivo. Gli altri nomi sul taccuino dei dirigenti della Juve sono quelli del Chicharito Hernandez (già avviati contatti con il Manchester United) e di Luiz Adriano dello Shakhtar Donetsk, quest'ultimo di due anni più giovane di Podolski. Ha un contratto in scadenza nel 2015: il club bianconero potrebbe andare a chiudere l'operazione per una cifra intorno a 7,5 milioni di euro. Il brasiliano può giocare sia come prima punta che come esterno e dunque risponde all'esigenze di Allegri di un giocatore che si sappia adattare a moduli diversi.