Juve, Pirlo "Rinnovo? Ci siamo"

15:34 - "La Juve è il posto giusto per continuare". E Andrea Pirlo proseguirà la sua avventura vincente in bianconero. "Il rinnovo? Più o meno ci siamo, aspettiamo solo il momento giusto per trovarci e decidere tutto - ha detto il regista della Juve a Deejay Football Club - Penso di poter giocare ancora qualche anno a questi livelli. Verratti? Possiamo giocare insieme, così come gioca con Thiago Motta al Psg. Giocatori bravi più se ne hanno e meglio è".

"Quando non mi vedrò più al top, sarò il primo a fermarmi, ma finché sto bene continuerò a giocare". Verratti ha detto che Pirlo è il suo idolo e che alla Juve c'è uno dei progetti più seri e ambiziosi d'Europa. "Con Verratti possiamo giocare insieme". E Pogba? "Non lo vedo davanti alla difesa, lo vedo più mezzala, dove riesce a sprigionare tutta la sua potenza e la sua gamba. Ha moltissimi margini miglioramento, diventerà uno dei migliori". Un pensiero al Milan, il suo passato: "Seedorf l'ho sentito spesso, abbiamo giocato tanti anni insieme, mi è dispiaciuto quando era in quella situazione - ha detto ancora Pirlo a Deejay Football Club - Ora vedo i miei ex compagni più sereni, speriamo si possano riprendere".



Infine capitolo sulla Nazionale e sul Mondiale: "Il nostro è un girone duro ma alla nostra portata. Inghilterra e Uruguay hanno più o meno la stessa forza, il Costarica ancora non lo conosciamo bene. Cassano? Noi facciamo i giocatori: a Prandelli non abbiamo dato pareri positivi o negativi su nessun giocatore".