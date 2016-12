Juve, Pirlo in sede: avrebbe detto "sì" al rinnovo del contratto

22:25 - Mercoledì di stati generali in casa Juve. Il presidente Agnelli, Marotta e il ds Paratici si sono incontrati di prima mattina per un vertice che dovrebbe essere stato a base di mercato. Anche perché nel pomeriggio è entrato nella sede di corso Gaetano Scirea Andrea Pirlo. Il centrocampista avrebbe accettato la proposta di rinnovo dell'accordo in scadenza a giugno. Per lui contratto di due anni a 4 milioni di euro a stagione più bonus.

In attesa dell'annuncio ufficiale (mancano alcuni dettagli sugli extra), che potrebbe arrivare a breve, Pirlo ha definitivamente deciso di declinare le offerte provenienti dall'estero, in testa quella del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Sta di fatto che il bresciano si è trattenuto in sede per circa trequarti d'ora, anche se fonti vicine al giocatore si nascondono dietro a una visita che "non aveva a che fare con il suo futuro".

Sulla scrivania all'interno degli uffici dello Stadium, però, potrebbe esserci finito anche il nome di Paul Pogba, un altro che, dopo Vidal, deve essere blindato. L'insidia del Paris Saint Germain, la prossima estate, è concreta: il club francese sarebbe pronto a offrire 7 milioni all'anno al giocatore e 40-50 milioni alla Juve. Che, per questo motivo, sta lavorando su un contratto fino al 2018.