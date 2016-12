Juve: Pereyra, effettuate le visite mediche

10:29 - Pereyra è della Juve. Il club bianconero ha perfezionato l'accordo con l'Udinese per il passaggio dell'argentino alla corte di Allegri: prestito per 1,5 milioni di euro e riscatto fissato a 11 milioni in contanti più il cartellino di Sorensen, valutato 3,5 milioni. In mattinata Pereyra ha sostenuto le visite mediche presso la Clinica Fornaca di Sessant e l'Istituto di Medicina dello Sport di Torino. Ora la firma sul contratto e poi a Vinovo.

Un altro rinforzo, dunque, per il neo tecnico della Juve Allegri, dopo Morata ed Evra. Pereyra, che lunedì aveva lasciato il ritiro dell'Udinese svuotando l'armadietto e salutando i compagni, è stato sottoposto mercoledì mattina al rituale delle visite mediche per la Juve. Ora il nero su bianco e la conoscenza dei nuovi compagni e dell'allenatore.