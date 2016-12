Juve, per Pogba servono 50 milioni: il Psg offre Verratti 

22:29 - La probabile cessione di Pogba al Paris St. Germain nella prossima stagione passa prima dalla volontà della Juve di rinnovare il contratto in scadenza nel 2016 e di conseguenza ritoccare l'ingaggio del francese. Un'esigenza strategica quella del club bianconero per sedersi in primavera al tavolo della trattativa e avere maggiore peso contrattuale nella richiesta di una cifra tra i 50 e i 55 milioni. Allora, dalla prossima settimana, via alla discussione con l'agente di Pogba e, in contemporanea, avanti con la ricerca di uno o due possibili sostituti.

In via informale il Paris St. Germain ha già dato la disponibilità alla cessione di Verratti; già vicino alla Juve prima di trasferirsi in Francia, Verratti, valutazione sui 15 milioni, andrebbe a limare l'esborso in contanti dei francesi anche se in questa fase la Juve preferirebbe cedere Pogba solo per contanti. Ma la progettazione del dopo Pirlo, sia che rinnovi o non rinnovi, ha molto a che fare con l'ingaggio di Verratti. Così come il ritorno su Radja Nainggolan che, con caratteristiche diverse rappresenta per la Juve e per conte un buon sostituto di Pogba. I nuovi contatti col Cagliari di questi gironi sono il tentativo di bloccare il centrocampista, bruciando l'interesse del Milan e della Roma per gennaio.

Marotta e Paratici sono stati di recente a Londra per cercare di cedere Vucinic, trattato in prima battuta col Tottenham e poi il difensore Marco Motta, offerto al Sunderland. In entrata per l'immediato il profilo di un attaccante esterno come Menez, a fine contratto col Paris St. Germain è l'ideale anche per convincere i francesi a non chiedere un indennizzo alto nell'ottica della trattativa Pogba. Marotta e Paratici hanno parlato anche col Chelsea del centrocampista belga De Bruyne e tengono i contatti con gli agenti di Morata del Real Madrid e di Mandzukic del Bayern Monaco per la prossima stagione.