Juve, parte la campagna rafforzamento: accordo con Nani 

17:17 - La cessione di Pogba farebbe entrare nelle casse della Juve un bel tesoretto da 70 milioni di euro. Che la società bianconera intende utilizzare per rinforzare la squadra in vista dell'assalto alla Champions. Chiari gli obiettivi. Si parte da due centrocampisti che rispondono al nome di Daniele Baselli dell'Atalanta e William Carvalho dello Sporting Lisbona. I "big", però, sarebbero Nani, Lulic e magari anche Menez. Senza dimenticare Drogba.

Ma andiamo con ordine. Baselli e Carvalho andrebbero a ringiovanire un reparto già fortissimo, ma che guarda al futuro vista l'età di Pirlo e l'addio di Pogba. Entrambi, infatti, sono classe 1992, perfetti per dare inizio a una lunga carriera juventina. Per fare il salto di qualità in Europa, però, servono nomi pesanti. A partire da Nani. Il portoghese è da tempo in rotta con il Manchester United e, come svela il nostro Paolo Bargiggia, tramite Pastorello sarebbe già stato trovato l'accordo con la Juve. Al momento si starebbe lavorando per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2018. Nani rientra nel progetto di Conte di passare alla difesa a tre, il che implica un rafforzamento degli esterni. Per questo si lavora per portare Lulic a Torino, offrendo alla Lazio metà del cartellino di Isla o tutto quello di Quagliarella, mentre resta aperta la pista che porta a Menez, che a giugno si libererà a parametro zero ed era già stato accostato ai bianconeri. Infine, il capitolo attacco. Uno degli obiettivi è quel Didier Drogba che era stato a un passo tempo fa. Soprattutto se Osvaldo non dovesse essere riscattato, cosa che di sicuro non accadrà se il Southampton dovesse insistere sulla cifra dei 18 milioni di euro fissata a gennaio. Per questo l'ivoriano del Galatasaray sarebbe l'uomo giusto per aggiungere classe e potenza al reparto.