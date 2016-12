Juve, Osvaldo: "Ancora non ci credo, sono felice e voglio godermi questa opportunità"

00:00 - Prima giornata in bianconero per Osvaldo, il nuovo attaccante alla corte di Antonio Conte. L'italo-argentino, ex Southampton, è arrivato in mattinata e si è sottoposto alla visite mediche, poi nel primo pomeriggio si è diretto a Vinovo, dove la Juve si stava allenando in vista della sfida contro l'Inter, e ha conosciuto tecnico e nuovi compagni. "Ancora non ci credo - ha detto - Voglio godermi questa Juve, da avversario era devastante".

19:30 OSVALDO: "ANCORA NON CI CREDO, VOGLIO GODERMI LA JUVE"

Ecco la prima intervista di Osvaldo da bianconero: "Sono molto contento. E' successo tutto molto velocemente e non ci credo ancora - ha detto al sito ufficiale della Juve - L'interesse della Juve mi ha fatto molto piacere poi ieri sera, quando si è chiuso tutto, mi sono messo a sedere e non ci credevo. Sono molto contento. Il calcio italiano mi è mancato in questi mesi. Quando sono andato via per giocare nel campionato inglese vedevo tutto nuovo, tutto bello poi alla fine mi mancava l'Italia. Mi voglio godere questo momento. Arrivo nella squadra più grande d'Italia e in una delle più grandi d'Europa nell'anno del Mondiale, nella vita non capitano tante cose così. Voglio godermi questa esperienza e fare del mio meglio per arrivare al Mondiale e stare tanti anni qui. Da avversario la Juve era devastante, l'ho sofferta parecchio, ora spero di godermela. La Roma? Voglio godermi la Juve, per me è un onore e un sogno, il resto non importa. Con Llorente ci siamo conosciuti, è un bravissimo ragazzo e un grande calciatore e molti giocatori li conosco già. Spero di regalare tante emozioni ai tifosi".



19:10 OSVALDO, ARRIVA L'UFFICIALITA'

"Juventus Football Club spa - si legge nella nota della società - comunica di aver perfezionato l'accordo con la società Southampton Football Club Limited per l'acquisizione a titolo gratuito e temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Daniel Osvaldo. Il contratto prevede la facoltà per Juventus di esercitare, entro il 31 maggio 2014, il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore a fronte di un corrispettivo di 19 milioni di euro pagabile in tre anni". 16:40 OSVALDO E' A VINOVO

Osvaldo è a Vinovo. Poco dopo le 16:30, accompagnato dal team manager della Juve Matteo Fabris, l'attaccante ha varcato i cancelli di Vinovo mentre la squadra era sul campo ad allenarsi in vista della sfida do dimenica contro l'Inter.



14:33 OSVALDO AL PRINCIPE DI PIEMONTE

Osvaldo si trova all'hotel Principe di Piemonte



13:22 IL PROCURATORE DI OSVALDO ATTESO IN SEDE PER LA FIRMA

Anche Dario Decoud, il procuratore di Osvaldo, è atteso nella sede della Juve per la conclusione formale dell'affare



12:58 PROBABILE ALLENAMENTO PER OSVALDO

La Juve non esclude un allenamento di Osvaldo nel pomeriggio a Vinovo. Magari non col gruppo, ma in solitario.

11:45 OSVALDO ATTESO IN SEDE

Dopo gli accertamenti l'Istituto di Medicina dello Sport di Sessant, Osvaldo sta volgendo ulteriori test alla Clinica Fornaca e poi andrà all'Isokinetic per completare l'iter. Poi il nuovo acquisto è atteso in Corso Galileo Ferraris, sede bianconera, per poi raggiungere Vinovo e avere un primo colloquio con Conte.

11:30 OSVALDO A VINOVO PER L'ALLENAMENTO DELLE 14?

Nonostante i tempi siano strettissimi (il giocatore è atteso alla Clinica Fornaca alle 12) c'è la possibilità che possa partecipare alla seduta di allenamento in programma alle 14 a Vinovo.



11:25 OSVALDO ANCORA ALL'ISTITUTO DI MEDICINA

Daniel Osvaldo è ancora all'Istituto di Medcina dello Sport dove sta ultimando le visite mediche. Non appena saranno concluse il giocatore si sposterà alla Clinica Fornaca, dove è atteso per le 12, per ulteriori accertamenti.



10:50 VISITE ALL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT

L'ex Southampton ha iniziato le visite mediche alle 10.15 all'Istituto di Medicina dello Sport di Torino.



10:06 OSVALDO A TORINO PER LE VISITE MEDICHE

Osvaldo è arrivato a Torino per sottoporsi al rituale delle visite mediche.



08:00 OSVALDO ATTESO A TORINO

Daniel Pablo Osvaldo sarà a Torino in mattinata. Il nuovo attaccante della Juve poi si sottoporrerà alle visite mediche di rito e poi firmerà il suo nuovo contratto. Per questi sei mesi in bianconero guadagnerà 1,1 milioni di euro netti. Il bomber dovrà convincere Conte a puntare su di lui anche per il futuro: il diritto di riscatto con il Southampton è fissato a 18 milioni di euro.

07:45 JUVE, QUAGLIARELLA IN PARTENZA

Con l'arrivo di Osvaldo Marotta e Paratici cercano di sfoltire il parco attaccanti della Juve. Sei attaccanti di ruolo sono troppi per Conte. Il primo indiziato a partire, dopo la decisione di Mirko Vucinic di restare, è Fabio Quagliarella. Si cerca una soluzione estera, precisamente in Premier, ma ancora nessuno si è fatto avanti. C'è l'ipotesi Monaco, ma il giocatore non sembra convincere a pieno Ranieri.