Juve, occhio a Vidal: il Barcellona gli dà la caccia

19:27 - Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo per la retromarcia del Real e di Ancelotti ("Vidal non mi serve", ha detto il tecnico dei merengues), che la Juve è costretta ad alzare le barricate per difendersi dall'assalto di un'altra spagnola. Secondo quanto riporta Sport, quotidiano molto vicino ai catalani, il Barcellona avrebbe infatti messo Vidal in cima alla lista dei rinforzi per la prossima stagione su esplicita richiesta del Tata Martino.

Il tecnico dei blaugrana si è infatti riunito con la dirigenza del club e in particolare con Zubizarreta e Bartomeu, cui ha spiegato di aver bisogno di un centrocampista per migliorare ulteriormente la rosa. Vidal è spuntato qui, perché il Tata riconosce al cileno doti straordinarie in tutte le fasi del gioco: dalla parte difensiva a quella offensiva, senza dimenticare le qualità di corsa e tecniche dello juventino. Per questo Martino è stato chiarissimo con il Barcellona: i maggiori sforzi in sede di mercato andranno fatti per lui. Già, ma quanto è disposto a sborsare il Barça? Sport, allineandosi al valore di mercato ipotizzato per Vidal, butta lì un 50 milioni, cifra alla quale difficilmente la Juve potrebbe dire di no. Anche perché, e non è da sottovalutare, un incasso del genere salverebbe il futuro bianconero di Pogba, altro giocatore graditissimo alle grandi d'Europa e dato quasi per certo al Psg (qui l'offerta sarebbe di 70 milioni). A conti fatti, però, Agnelli potrebbe anche pensare alla doppia cessione: con 120 milioni in tasca si possono fare molte cose e sostituire quasi tutti i giocatori. Marotta, cui sarà eventualmente affidato il doppio affare, per il momento aspetta fiducioso offerte concrete. Poi si vedrà.