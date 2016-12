Juve, nuovo assalto del Real per Vidal 

10:03 - Mentre il ct del Cile, Sampaoli, è sicuro che Arturo Vidal non lascerà la Juve nemmeno per il Bayern, dalla Spagna arriva la voce di un forte pressing del Real Madrid per il centrocampista bianconero. Secondo "Marca", Vidal sarebbe in cima alla lista dei desideri di Ancelotti, che starebbe facendo pressioni su Perez affinché lo accontenti. Anche perché sarebbero sorti alcuni dubbi sulle condizioni di Gundogan, pure lui seguito dai Blancos.

Sta di fatto che la situazione incerta del tedesco di origine turca del Borussia Dortmund, ha reso ancora più impellente l'assalto a Vidal. La Juve, dal canto suo, si è già premurata rinnovando il contratto al cileno fino al 2017, e lo stesso King Artur ha più volte ribadito che vuole vincere anche in Europa con i bianconeri. Quando di mezzo c'è il Real, però, mai dire mai. Anche perché per il "todocampista", così lo definisce il quotidiano spagnolo, il club della capitale sarebbe disposto a tutto pur di assicurarsi un giocatore del livello di Vidal. E a Torino sanno bene che la plusvalenza realizzabile con la cessione di un big di tale calibro (pagato 10,5 milioni di euro più 2 di bonus) sarebbe difficilmente eguagliabile. Oltre al fatto che permetterebbe di non dover cedere un altro pezzo da 90 come Pogba...