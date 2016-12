Juve, nuovi obiettivi: Chicharito Hernandez e Lukaku 

10:55 - La Juventus cambia obiettivi, disturba l'Inter per Chicharito Hernandez e sogna Romelu Lukaku. I piani di Marotta sono cambiati viste le difficoltà con il Real Madrid per arrivare ad Alvaro Morata ed ecco le alternative con Alexis Sanchez sempre sullo sfondo. I bianconeri già la scorsa estate avevano trattato il messicano con il Manchester United e ora tornano prepotentemente in corsa. Sgarbo all'Inter visti i rapporti tesi per Guarin?



Di certo Hernandez vuole lasciare il Manchester United visto che non fa parte dei piani futuri del club inglese. Un gioiello sul mercato, ma dalle parti dell'Old Trafford non hanno nessuna intenzione di svenderlo. Il costo del suo cartellino è di 15 milioni di euro, proprio i soldi che i bianconeri avevano destinato per Morata. Ora la Juve è tornata prepotentemente sul messicano e dà un occhio al Mondiale dove sarà impegnato da protagonista con la sua nazionale.

In Brasile è atteso anche Lukaku, bomber del Belgio che potrebbe essere una delle rivelazioni. L'attaccante piace da sempre alla Vecchia Signora e questa stagione (15 reti in 31 presenze) è definitivamente esploso con l'Everton dove era in prestito dal Chelsea. Proprio i Blues non hanno nessuna intenzione di cederlo e lo valutano più di 25 milioni di euro. Questo l'ostacolo più grande della trattativa, Mourinho non fa sconti.