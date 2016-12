Juve, Morata si allontana

14:28 - Rischia di compromettersi per la Juve la trattativa per arrivare a Morata. Il giovane del Real Madrid è chiuso dall'arrivo imminente di Falcao e per questo è stato spesso accostato alla Juventus. Ma c'è il colpo di scena. Secondo il Daily Express, Arsenal e Tottenham sarebbero pronte a pareggiare l'offerta dei bianconeri pari a 20 milioni di euro più una clausola di 25 milioni per il riacquisto da parte del Real. E' sfida sull'asse Torino-Londra.

C'è comunque anche una possibilità che Morata non si muova da Madrid. Potrebbe accadere qualora il presidente Florentino Perez non riuscisse a regalare ad Ancelotti un nuovo attaccante per poter affrontare la prossima emozionante stagione. Stagione in cui i Campioni d'Europa saranno impegnati su tutti i fronti: a partire dalle consuete Liga, Coppa del Re e Champions League, passando per le due Supercoppe e per il Mondiale per Club. Gli impegni richiedono una rosa ampia e con ricambi importanti e validi. Per adesso si scatena l'asta per il "gioiellino" spagnolo, ma non è detto che la spunti qualcuno. La Juve spera.