Juve-Morata, è guerra con il Real

17:40 - E' complicata la trattativa della Juve per portare Morata in bianconero. Il club campione d'Italia ha fatto un'offerta ufficiale per l'attaccante del Real Madrid: 14 milioni di euro per il suo acquisto. La richiesta è di 25: c'è un'offerta di 20 milioni del Wolfsburg. Juve e Real stanno discutendo poi anche della clausola di riacquisto: per gli spagnoli dovrebbe essere della metà del prezzo di acquisto, mentre la Juve vorrebbe fosse il doppio.

CASO-RANOCCHIA: TENSIONE INTER-JUVE

Sul fronte Ranocchia, l'Inter fa trapelare un certo ottimismo ma il difensore non ha ancora dato l'ok per rinnovare. Il club nerazzurro è iirritato per la proposta dei bianconeri e minaccia di tenerlo fino a fine contratto. Dal canto suo la Juve si sta muovendo per un'alternativa: si tratta di Eder Balanta, colombiano del River Plate.

Dopo il 30 giugno, il ds Ausilio incontrerà Tullio Tinti, manager del difensore. L'idea dell'Inter è di proporre il rinnovo del contratto (scade nel 2015) fino al 2018, a 2,3 milioni di euro a stagione; e dare a Ranocchia anche la fascia di capitano. Il tutto però sarà sottoposto alla verifica decisiva che ci sarà dopo un colloquio fra Mazzarri e Ranocchia.