Juve-Morata, ci siamo: passi avanti con il Real Madrid

18:10 - La Juve si avvicina sempre di più a Morata. Va avanti la trattativa con il Real Madrid: la differenza è in una decina di milioni. L'avvocato Bozzo ha lasciato Madrid con la proposta bianconera: 18 milioni di euro per l'acquisto e pagamento in 4 anni, 36 milioni la clausola di riacquisto, sempre pagabile in quattro anni. I merengues vorrebbero 3-4 milioni in più sui 18 proposti e 23-24 per il riacquisto. C'è ottimismo sulla conclusione dell'affare.

Sta dando dunque i suoi frutti la missione della Juve a Madrid, cominciata lunedì e che vede in azione l'agente del giocatore e l'avvocato Beppe Bozzo per conto dei bianconeri. E' stato fatto un ulteriore passo avanti, ora resta da inserire il tassello finale all'operazione: limare quella differenza di 10 milioni di euro, tutt'altro che insormontabile. E infatti Bozzo ha lasciato Madrid con un certo ottimismo. Nei prossimi giorni sono attese novità. In ogni caso Antonio Conte è molto vicino ad avere a disposizione il suo nuovo attaccante già per il giorno del ritrovo, fissato per il 14 luglio a Vinovo.

MORATA: "SONO FELICE, SFIDA PERSONALE"

Pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali, Alvaro Morata si è lasciato scappare poche parole che confermano l'intesa tra Juve e Real. "Sono molto felice, si tratta di una sfida personale", ha detto come riportato da Marca.