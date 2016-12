Juve, messaggio in codice di Iturbe

16:36 - Juan Manuel Iturbe sarebbe in procinto di passare alla Juventus. Il condizionale è d'obbligo visto che manca ancora l'accordo sia tra i due club che tra bianconeri e il giocatore. Il messaggio lanciato su Twitter: "Terminate le vacanze, domani (oggi, ndr) si ricomincia per una nuova sfida. Speriamo che sia come sempre ho voluto #italia #finitelevacanze" sembra aver come destinataria la Juventus, sempre più vicina all'acquisto dell'argentino.

Se il tweet rappresenterà il biglietto di invito al matrimonio con i bianconeri solo il tempo saprà dirlo, ma l'hashtag #italia appare un messaggio chiaro. L'Atletico Madrid non è, almeno per il momento, una strada percorribile. Con il Milan e la Roma rimaste indietro nella corsa all'argentino, appare la Juventus l'ipotesi più accreditata.

Terminaron las vacaciones, mañana se emprende para un nuevo desafío. Esperemos y sea como siempre lo desee #italia #finitolevacenze

— Juan Manuel Iturbe (@Juan_iturbe93) 14 Luglio 2014