Juve, Marotta vuole soffiare D'Ambrosio all'Inter 

La prima reazione della Juve alla chiusura della trattativa per lo scambio Guarin-Vucinic decisa dal presidente nerazzurro Erick Thohir è stata un laconico comunicato in cui si è definito il tutto "sconcertante". La seconda potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni soffiando ai nerazzurri l'esterno sinistro del Torino D'Ambrosio. La dirigenza bianconera non ha infatti intenzione di passare sopra quello che è considerato uno vero e proprio sgarbo.

Una contromossa pensata già ieri quando le prime avvisaglie della retromarcia dell'Inter incominciavano ad intravedersi. Una reazione in qualche modo annunciata in quel "sconcertante" con cui è stato accompagnato il comunicato di Thohir e dell'Inter. E allora, da sgarbo a sgarbo: la Juve si mette tra l'Inter e D'ambrosio, non certo con la sola intenzione di infastidire la trattativa tra i nerazzurri e il Torino ma con l'intento vero e proprio di soffiare l'esterno granata e fargli vestire la maglia bianconera. Il direttore generale Beppe Marotta ne ha già discusso con il presidente del Toro Urbano Cairo: i due si sono dati appuntamento ai prossimi giorni. La reazione della Juve ha già dunque la sua chiara direzione.