Juve, Marotta: "Pronto il rinnovo con Pirlo" 

16:28 - La Juve sta vivendo un momento magico e pare che anche i pochi dubbi bianconeri, leggi rinnovo di Pirlo e "blindatura" di Pogba, sembrano essere risolti. Almeno ad ascoltare Beppe Marotta, che tranquillizza i tifosi soprattutto sul futuro del bresciano. "Nessuna possibilità di separazione, anche se Pirlo è in scadenza. Posso però dire che i rapporti sono ottimi e quanto prima prolungheremo il contratto e faremo sapere la durata", ha detto l'ad.

Alla Juve sta a cuore anche Paul Pogba, il cui rinnovo sembra immimente per tenere alla larga le sirene straniere. "Il giocatore è molto bravo e ha gli occhi di molti grandi club addosso, ma anche la Juventus è un grande club. Avremo un incontro a medio termine con il suo entourage con cui abbiamo ottimi rapporti", ha aggiunto parlando alla Rai.

E Conte? "Il gruppo è forte e duttile e non vogliamo cedere nessuno. Il nostro è un ruolino di marcia che va avanti da 3 anni e il merito è soprattutto del nostro allenatore". Cone dire: non si tocca.