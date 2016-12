Juve, Marotta: "Pogba con noi per tanti anni"

14:23 - Milioni, tanti. Settanta, anche di più. Tanto vale Pogba, tanto sarebbero disposti a spendere Real e Psg per il francese. "Ha un valore immenso - ha dichiarato l'ad della Juve Beppe Marotta - siamo contenti di averlo e non abbiamo avuto rapporti con nessuno: questo è il suo habitat naturale e resterà con noi ancora tanti anni". Una chiusura che fa seguito alle parole di Mino Raiola, procuratore di Pogba: la Juve non intende privarsi del francese.