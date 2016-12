Juve, Marotta: "Orgogliosi di Conte"

15:49 - "Siamo davvero orgogliosi del nostro allenatore, che è uno dei migliori al mondo: Conte ha iniziato un ciclo, che non è ancora finito". Queste sono alcune delle dichiarazioni di Beppe Marotta, direttore generale della Juventus, a poche ore dalla conquista matematica del terzo scudetto consecutivo. Poi ha parlato di mercato: "Dobbiamo migliorarci soprattutto per l'Europa. Con Pogba la volontà è quella di prolungare".

"E' un momento straordinario per la storia della Juventus: sul 4-1 del catania ho sentito Agnelli e ci siamo fatti i complimenti. Sarà difficile migliorarsi, ma in Europa ci manca un bel pò di esperienza: non faremo follie, ma ci miglioreremo. Pogba l'ho sentito, gli abbiamo proposto il rinnovo e c'è la volontà da entrambe le parti di proseguire il nostro rapporto". Queste le parole di Marotta a "Radio Anch'io lo Sport".