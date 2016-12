Juve, Marotta: "Morata? E' imprendibile"

10:35 - Beppe Marotta ha smentito categoricamente la possibilità che la Juve possa mettere le mani su Morata, il giovane attaccante del Real Madrid. "Credo che Morata sia imprendibile, ma non ne abbiamo mai parlato con il Real Madrid. E' uno di quei giocatori che diventeranno campioni e quindi genera grande interesse", ha ammesso l'ad bianconero. Nessuna notizia nuova su Pogba: "Conosciamo il suo valore e non abbiamo intenzione di cederlo".

"Comunque, finora non ci sono state richieste da parte del Paris Saint Germain. Ora siamo concentrati su questa stagione, che potrebbe portare risultati straordinari e storici per il club", ha chiarito. Marotta ha poi definito "in discesa" la trattativa per il rinnovo di Pirlo e ha commentato così le voci sulla possibile partenza di Quagliarella: "Abbiamo un gruppo di giocatori attaccati alla maglia e apriremo a qualche trasferimento solo se qualcuno vuole andare via". Nelle prossime settimane il calendario rischia di costringere la Juventus a giocare le due trasferte contro Milan e Catania di domenica dopo l'impegno in Europa League del giovedì. "Questo ci pesa - ha sottolineato Marotta - perché la compressione degli impegni agonistici è elevata. Ad esempio torneremo dalla trasferta in Turchia a Trebisonda un venerdì mattina e poi saremo costretti a giocare contro il Milan domenica perché il mercoledì successivo c'è un impegno della Nazionale".