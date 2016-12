Juve, Luisao nome nuovo per la difesa

11:22 - La Juventus è alla ricerca di un difensore centrale di livello internazionale. Ed ecco spuntare il nome di Luisao del Benfica. L'infortunio di Barzagli ha, infatti, costretto il club torinese a correre ai ripari e in modo anche veloce. Un'operazione, quella per il 33enne brasiliano, che dovrebbe avvenire a costo zero. L'alternativa è il greco Manolas dell'Olympiacos, sul quale, tuttavia, è forte il pressing della Roma.

Luisao, che era stato uno dei castigatori proprio dei bianconeri nella semifinale persa di Europa League, avrebbe già detto sì alla Vecchia Signora. Ora, però, serve l'intesa col club. E la cosa, evidentemente, sarà tutt'altro che semplice. L'alternativa rimane Manolas e in alternativa anche altri due nomi: Zapata e Savic.