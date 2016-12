Juve-Lavezzi, l'affare è possibile

17:16 - La Juve monitora sottotraccia la situazione di Lavezzi. E ogni giorno che passa il panorama è sempre più favorevole al club bianconero. Dopo la rottura degli agenti del Pocho col Psg, in Spagna parlano di un incontro nei giorni scorsi a Parigi tra Florentino Perez e il presidente Al Khelaifi per trattare Di Maria. E l'arrivo dell'argentino nel club parigino spianerebbe la strada per la partenza di Lavezzi. E la Juve è pronta per l'assalto decisivo.

"Di Maria è troppo caro, non arriverà", aveva detto il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi una settimana fa, in occasione della presentazione di David Luiz: "Abbiamo parlato con Perez, ma è troppo caro anche per noi e quindi abbiamo stoppato la trattativa". In realtà la trattativa non si è mai interrotta. Perché in Spagna parlano di un nuovo contatto tra lo stesso Al-Khelaifi e il massimo dirigente dei merengues Perez nella capitale francese. Per proseguire il discorso su Di Maria. E il suo eventuale arrivo al Psg significherebbe sicuro addio di Lavezzi, perché uno esclude l'altro. A questo punto la Juve alza le antenne e si prepara per l'offensiva: nonostante servano 20 milioni di euro e lo stipendio del Pocho sia alto (5 milioni a stagione bonus compresi). Ma può contare sulla sua voglia di tornare in Italia.