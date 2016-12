Juve, l'agente di Vidal parla con il Manchester United

20:12 - Secondo il 'Daily Mail', è già avviata la trattativa fra Arturo Vidal e il Manchester United. Il quotidiano inglese parla di un incontro avvenuto venerdì fra l'agente del centrocampista, Fernando Felicevich, e la dirigenza dei Red Devils. Il summit si sarebbe consumato poche ore dopo la firma di Alexis Sanchez (altro assistito di Felicevich) con l'Arsenal. Lo United sarebbe disposto a un'offerta da 35 milioni di sterline per arrivare a Re Arturo.

L'interesse dello United per il centrocampista della Juve non è nuovo. Se ne parla da settimane e i primi contatti sono stati avviati. I Red Devils potrebbero offrire un ingaggio superiore rispetto a quello che il giocatore percepisce a Torino e non lesinerebbe uno sforzo nemmeno nella trattativa coi bianconeri. Si parla di un'offerta vicina ai 35 milioni di pounds, poco meno di 45 milioni di euro. Con la cessione del cileno la Juve potrebbe permettersi di tenere Pogba, fra l'altro nel mirino del Chelsea. Su Vidal ci sono anche altri club, fra cui Real Madrid e Paris St-Germain.