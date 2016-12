Juve, ipotesi Enzo Perez dal Benfica 

19:45 - C'è un nome nuovo nel taccuino dei giocatori che piacciono alla Juve. Si tratta di Enzo Perez, centrocampista argentino recentemente visto all'opera contro il Benfica. Il giocatore potrebbe ricoprire tutti i ruoli della zona mediana e sarebbe un potenziale e interessante sostituto per Vidal o Pogba. Il problema è la clausola da 30 milioni di euro che i portoghesi vorrebbero far rispettare. Il giocatore, poi, piace anche al Valencia.

Quanto al capitolo Alexis Sanchez, bisogna registrare quella che è una frenata, ma solo tattica. Il Barcellona dice che non intende privarsi del giocatore, anche se in realtà è pronto a trattare. Anche perché i blaugrana e Fernando Llorente si stanno corteggiando e lo spagnolo potrebbe essere una delle pedine di scambio. Il Barça, infatti, non vuole accordarsi per il cileno solo sulla base di un prestito oneroso con pagamento in quattro rate. Restando nella Liga, la partita tra vecchie glorie di Juve e Real Madrid sarà l'occasione per Marotta e Paratici di capire se il sondaggio dei neo campioni d'Europa per Arturo Vidal sia reale o meno.