Juve, il sogno è Mata: ma serve il sacrificio di Vidal

13:07 - Il mercato estivo della Juve si è chiuso senza botti, ma la prossima sessione potrebbe regalare soddisfazioni. Secondo la stampa inglese, infatti, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Juan Mata, esterno d'attacco del Manchester United. Gli arrivi di Falcao e Di Maria gli hanno sbarrato la strada per un posto da titolare fisso, così lo spagnolo potrebbe considerare l'ipotesi di una cessione. I Red Devils, inoltre, puntano sempre su Vidal.

Mata non è esattamente un affare low cost. E' arrivato a gennaio dal Chelsea per 37 milioni di sterline. Per questo si rende necessario impostare uno scambio. La Juve, secondo il 'Daily Star', potrebbe sacrificare il solito Vidal, che a Van Gaal continua a piacere. Mata - dicono gli interessati - al momento non sembra intenzionato a lasciare Old Trafford (contratto in scadenza nel 2018), ma potrebbe cambiare idea se lo spazio a sua disposizione si riducesse (con gli arrivi di Falcao e Di Maria il reparto d'attacco è affollato). La Juve aspetta la qualificazione agli ottavi di Champions per gettare l'amo. Sul giocatore però ci sono anche Valencia e Atletico Madrid.