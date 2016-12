Juve, il presidente del Psg allo scoperto: "Pogba a giugno"

20:58 - Il presidente del Paris Saint Germain Al-Khelaifi non molla il sogno Pogba: "E' un grande giocatore - ha dichiarato a Le Parisien -rappresenta il futuro della Francia. Non è un discorso per questo inverno, forse per la prossima estate". Parole che confermano la volontà dei parigini di dare l'assalto al talento della Juve che dovrà guardarsi anche dal Manchester Utd che come scrive il Daily Mirror ha individuato in Vidal l'uomo della ricostruzione.

Pogba obiettivo dichiarato per giugno, Angel Di Maria già per gennaio. Per fare del Paris Saint Germain una squadra sempre più forte. La più forte nei progetti della porprietà qatariota, soddisfatta già di quanto stanno facendo i tanti campioni acquistati negli ultimi anni, in particolare dell'ultimo grande acquisto, Edinson Cavani. "E' un giocatore fantastico e un esempio da seguire" ha dichiarato El-Khelaifi. "Sono molto fiero di lui e di quello che dà sul campo, che è sempre il 200%". Il Matador, arrivato all'ombra della Tour Eiffel per oltre 60 milioni di euro, ha già segnato 18 reti in 23 partite, contribuendo come al solito a tutto campo senza risparmiarsi e trovando anche una buona alchimia con gli altri giocatori offensivi come Lucas, Menez, Lavezzi e Ibrahimovic. La proprietà apprezza molto anche le qualità umane di Cavani che Al-Khelaifi ha definito un "ragazzo per bene" e una "gran brava persona".