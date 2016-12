Juve, il Monaco pensa anche a Vucinic per sostituire Falcao 

14:17 - L'infortunio di Falcao potrebbe aprire le porte del Monaco a Vucinic. Con il colombiano fuori causa per lungo tempo - si teme la rottura del crociato - Ranieri vorrebbe portare nel Principato il montenegrino che già ha allenato ai tempi della Roma. La prima richiesta alla Juve è stata quella di un prestito: i bianconeri vogliono però la cessione definitiva, il club del magnate russo Rybolovlev ha allora preso tempo vagliando anche altre piste.

L'entità del ko subito da Falcao contro i dilettanti del Monts D'or Azergues resta ancora da chiarire. Ma tutto lascia presagire che sia coinvolto il legamento crociato del ginocchio, cosa che significherebbe stagione finita e Mondiale a rischio. Un guaio, oltreché per la Colombia, anche per il Monaco che ha così subito pensato anche al montenegrino.



Un interessamento che si affianca agli approcci arrivati dalla Premier, con l'Arsenal che però, esattamente come il club del Principato, non si sposta dalla richiesta di prestito sino a fine stagione. Il Monaco sta intanto vagliando altre opportunità: rumors provenienti dalla Francia lasciano intendere che in ogni caso, anche se alla fine il magnate russo Rybolovlev si decidesse a prendere in considerazione l'acquisto dell'intero cartellino di Vucinic, l'offerta non andrebbe oltre gli otto-nove milioni.