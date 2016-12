Juve, fatta per Romulo: trovato l'accordo

23:42 - Romulo arriva, Isla parte. In casa Juve è stato definito l'acquisto dell'esterno del Verona: a Milano, insieme al suo procuratore Firmino, ha definito il contratto che lo legherà ai bianconeri in prestito prima di dirigersi a Torino, dove sabato sosterrà le visite mediche e poi si unirà al gruppo per la tournée asiatica. Quanto a Isla, invece, il cileno sembra essere vicino a un passaggio, sempre in prestito, al QPR.

Tutto risolto insomma entro il termine fissato proprio mercoledì sera da Marotta a Cesena. Juve e Verona hanno trovato l'accordo sulla base del prestito oneroso con riscatto per un'operazione complessiva da 7/8 milioni di euro. Per il giocatore contratto di cinque anni. Isla, al contrario, è diretto in Inghilterra trovandosi tutte le porte chiuse proprio per l'arrivo di Romulo: anche qui prestito con diritto di riscatto, seppur fissato a 10 milioni di euro. A questo punto alla Juve manca solo il colpo grosso (leggi Lavezzi) che sarà legato alla permanenza o meno di Vidal.