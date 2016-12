Juve-Falcao, prestito più vicino

13:38 - Poco più di una settimana per finire di coltivare - e poi magari raccogliere - un sogno che, col passare dei giorni, ha sempre più possibilità di divenire realtà. La Juve vuole Radamel Falcao in prestito e il Monaco, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, già lunedì potrebbe dare l'ok al trasferimento temporaneo del colombiano. Per finanziare l'operazione è possibile la cessione di Llorente, che interessa al Valencia.

La pazza idea, adesso, non è più così impossibile. Rybolovlev, proprietario russo del Monaco, quest'anno ha smesso di investire le massicce cifre degli anni passati. Inoltre, il complicato avvio dei monegaschi in Ligue 1 (due sconfitte nelle prima due gare) potrebbe indurre Falcao a spingere per una cessione, almeno a titolo temporaneo.



La Juve è interessata al prestito del colombiano, che dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso 22 gennaio è già tornato in campo e, soprattutto, a segnare. Falcao attualmente guadagna circa 12 milioni di euro a stagione e i bianconeri contano di poter avere a disposizione l'attaccante a fronte di un investimento - tra prestito e ingaggio - di circa 20 milioni. Una cifra che potrebbe essere raggiunta con più facilità grazie alla cessione di Llorente, che continua a interessare al Valencia e, alla fine, potrebbe essere sacrificato.