Juve, ecco l'offerta per Hernandez

20:41 - Due milioni subito, sette tra un anno. E' questa l'offerta che, secondo Tuttosport, la Juve è pronta a mettere sul piatto del Manchester United per regalare a Massimiliano Allegri il Chicharito Hernandez. Per il messicano, che piace anche all'Inter, è arrivato il via libera del tecnico che sarebbe felice di aggiungerlo alla sua rosa. I bianconeri, a prescindere dalla cessione di Arturo Vidal, lavorano quindi al prestito oneroso.

Hernandez è, insomma, il rinforzo più vicino a vestire la maglia bianconera anche se Marotta non esclude al momento alcuna pista e continua, ad esempio, a monitorare la situazione di Lavezzi, sempre sul chi va là con il Psg. Tra i possibili obiettivi della Juve, scrive sempre Tuttosport, c'è anche Jovetic, ma l'ex viola resta fin qui un sogno quasi irraggiungibile dato che da Manchester continuano a considerarlo incedibile. Incedibile o quasi perché per 20 milioni cash la trattativa si può aprire. E allora ecco che torna di moda la questione Vidal: se il cileno parte - nel frattempo la Juve lo ha portato in Asia in tournée - allora tutto diventa possibile. La cessione del Guerriero aprirebbe orizzonti importantissimi e farebbe svoltare il mercato bianconero.