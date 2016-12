Juve, è quasi fatta per Evra 

12:47 - La Juve è a un passo da Patrice Evra. Le prossime ore saranno decisive per definire un accordo che pare già fatto. Il terzino sinistro francese ha da poco prolungato di un anno con il Manchester United, ma si è trattato solo di forma. Le parti, infatti, non intendono andare avanti assieme e i bianconeri lo sanno. E hanno trovato l'accordo col giocatore: contratto di due anni per 7 milioni di euro e un 1 milione allo United come "disturbo".

Una cifra forse fin troppo simbolica, che potrebbe lievitare sino a 3 milioni nel caso i Red Devils facessero finta di impuntarsi. Di certo non possono tirare troppo la corda per un giocatore che ha 33 anni e non rientra più nei piani del club e di van Gaal. Sta di fatto che uno degli agenti di Evra, Luca Bascherini, è volato in Brasile per ottenere l'ok del diretto interessato. Poi ci sarà da trattare con lo United, ma anche in questo caso non sembra impossibile trovare l'intesa.