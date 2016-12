Juve, è fatta per Romulo: accordo col Verona

10:10 - Dopo Coman, Morata, Evra e Pereyra, a Torino arriva un altro pezzo del puzzle bianconero per la prossima stagione. Secondo un'indiscrezione raccolta da Sportmediaset, la Juventus avrebbe infatti trovato l'intesa con il Verona per Romulo. Il centrocampista arriverebbe in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il costo complessivo dell'operazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro.

La Juve di Allegri prende forma. Con l'arrivo del jolly del Verona, infatti, i bianconeri si assicurano un altro elemento di qualità utile alla causa. Saltati i veti dell'ex Conte, dunque, Marotta & Co. si sono scatenati. Ventisette anni, 32 presenze e 6 gol nell'ultima stagione, Romulo può ricoprire diversi ruoli a centrocampo. Secondo i piani bianconeri, dovrebbe fargli posto Isla, finito nel mirino del Marsiglia e ormai con le valigie in mano.



A questo punto, chiuso l'accordo col Verona per Romulo, per completare il puzzle alla Juve mancano solo due tasselli: un difensore centrale (Savic e Nastasic in pole) e un attaccante centrale (il sogno è sempre Lukaku).

TORNA L'IDEA OSVALDO E ARRIVA ROSSETI

Intanto, vista la difficoltà di arrivare a Samuel Eto'o (specialmente per l'ingaggio), i bianconeri sono tornati molto forte su Osvaldo, già lo scorso anno in bianconero. C'è, tuttavia, da superare la concorrenza dell'Inter. Tutto fatto per Valerio Rosseti, attaccante del '94 svincolato dopo il fallimento del Siena.