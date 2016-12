Juve-Drogba, si tratta: l'agente dell'ivoriano a Torino

16:11 - L'Europa League è il presente, ma la Juve pensa già al futuro e alla Champions. A partire dall'attacco. Thierno Seydi, l'agente di Didier Drogba, è stato a Torino per raccogliere l'offerta bianconera. Marotta & Co. hanno proposto un contratto annuale con un ingaggio intorno ai 4 milioni, con opzione per una seconda stagione. Il bomber è un vecchio pallino di Conte e potrebbe essere usato proprio come jolly in Champions.

Il vecchio amore tra la Juve e Drogba, dunque, non sembra ancora svanito. L'attaccante del Galatasaray ha dimostrato di essere ancora in perfetta forma e potrebbe tornare molto utile ai bianconeri la prossima stagione, soprattutto nelle delicate sfide di Champions, dove contano classe ed esperienza.



