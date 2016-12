Juve, Conte ha rifiutato il Monaco 

15:19 - Nonostante Antonio Conte sia in piena sintonia con la Juve il suo futuro resta un rebus. L'allenatore bianconero sta prendendo in considerazione l'idea di cambiare, ma per ora, come ha detto il nostro Bruno Longhi nell'edizione delle 13 di SportMediaset, ha rifiutato la mega offerta del Monaco da 7 milioni di euro a stagione. Il motivo? Conte vuole un top club e ha sempre in testa il sogno Champions League. Quindi attenzione al Barcellona che è pronto a dare l'addio al Tata Martino e sta pensando al tecnico bianconero per ricostruire l'impero. Anche il Manchester City è alla finestra in caso di fallimento del progetto Pellegrini.

Come finira? Probabilmente come un anno fa, visto che Conte è soprattutto juventino dentro. Ma del domani, per ora, non v'è certezza.

In Spagna danno per certa la separazione tra il Barcellona e il Tata Martino e i motivi validi certo non mancano, ma non mettono ancora Conte nella lista dei probabili sostituti. Il Mundo Deportivo ha fatto oggi questi nomi per il successore sulla panchina catalana: Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Frank De Boer (Ajax), Luis Enrique (Celta Vigo) e Paco Jemez (Rayo Vallecano).