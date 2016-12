Juve, Conte detta l'obiettivo: Cavani 

00:09 - Prima i 102 punti da toccare battendo il Cagliari, il record per suggellare una stagione straordinaria. Poi il faccia a faccia decisivo. A carte scoperte. Conte ha raccolto il sostegno di Tevez e Buffon, sa di avere la squadra al suo fianco, vuole avere una Juve che l'anno prossimo possa costriure qualcosa di importante anche in Champions e il nome da cui ripartire adesso - come sottolinea Tuttosport- è quello di Cavani. Dopo la festa l'incontro con Agnelli: dentro o fuori.

Rilanciare per rimanere. Questo il pensiero del tecnico dei tre scudetti. Per ritrovare stimoli, per aumentare la concorrenza interna, per continuare a dominare in Italia ma proporsi anche come realtà forte e concreta pure in Europa. Da qui quella che il quotidiano torinese definisce "la lista dei desideri" di Antonio Conte. In cima, come detto, l'ex Napoli, vecchio pallino, già trattato l'anno passato, obiettivo tornato oggi prepotentemente in prima linea, confidando anche sulla voglia dello stesso Cavani di lasciare Parigi.



Il Matador, ma non solo. Per rilanciare l'attacco della Juve piace anche Mandzukic, il croato del Bayern scaricato a Guardiola, così come pure Cuadrado, Di Maria e Sanchez. Una rosa di primissimo piano che Conte ha suggerito e proposto ad Agnelli. L'attacco come prima necessità, dietro però anche grandi nomi per la difesa, Hummels (Borussia Dortmund) e Coentrao (Real Madrid) su tutti, e per un centrocampo in cui torna forte anche la candidatura di Guarin.



Una lista dei desideri da cui pescare o per lo meno provare a farlo. Questo chiede Conte. A questo deve dare una risposta la dirigenza bianconera.