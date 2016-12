Juve, Conte boccia Drogba: in uscita c'è Llorente

16:11 - Non sarà Drogba il nuovo centravanti della Juventus, che ha deciso di mollare l'ivoriano dopo la definitiva bocciatura di Conte. Tra lunedì e martedì è in programma un summit di mercato tra il tecnico e Marotta, i quali faranno il punto della situazione soprattutto per quanto riguarda l'attacco. L'idea è quella di bloccare sia Vidal, sia Pogba, facendo dunque cassa con la cessione di Llorente. Salgono le quotazioni del Chicharito Hernandez.

Prima di partire per le vacanze, Antonio Conte vuole ricevere rassicurazioni dalla dirigenza a proposito del mercato. Lunedì o martedì ci sarà il vertice con Marotta, insieme al quale verranno tratteggiati gli obiettivi per l'attacco. Scartato Drogba, che secondo i media inglesi potrebbe tornare al Chelsea, un obiettivo rimane Morata. Ma la trattativa per lo spagnolo è al momento ferma, mentre appare difficilmente percorribile la pista per arrivare a Lukaku.



Il Chicharito Hernandez, in uscita dallo United, è una possibilità concreta ma non è l'unica. Anche perché i bianconeri hanno intenzione di acquistare due attaccanti per colmare l'eventuale partenza di Llorente, scelto per fare cassa. L'intenzione della Juve, infatti, è quella di non mollare i suoi due gioielli, Vidal e Pogba, di cui Conte non ha minimamente intenzione di privarsi.