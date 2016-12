Juve-Conte, accordo sul rinnovo fino al 2018 

10:26 - Antonio Conte alla Juventus fino al 2018. Allo studio il rinnovo del contratto con l'allenatore bianconero che lunedì si è esposto pubblicamente: "Questa è casa mia". Un chiaro segnale che la trattativa è avviata tanto che iniziano ad emergere i primi dettagli sul possibile accordo: il nostro Paolo Bargiggia rivela in esclusiva alcuni particolari. Ingaggio da quattro milioni di euro e più poteri decisionali sul mercato.

Antonio Conte si è sempre ispirato al modello Ferguson e con questo probabile rinnovo ne sta ripercorrendo le orme. Con la firma sul nuovo contratto non sarà più solamente un allenatore, ma un vero e proprio manager al fianco di Marotta e Paratici, anche sul mercato. Una dimostrazione di totale fiducia da parte di Andrea Agnelli che ha voluto accontentare il tecnico in tutto e per tutto. Dal 2015 fino al 2018 con giusto adeguamento dell'ingaggio che lo renderebbe ancor di più l'allenatore meglio pagato della Serie A, in linea con i parametri delle grandi d'Europa, da 3 a 4 milioni di euro stagione. Il rischio, da considerare scongiurato, era quello di perderlo a giugno con destinazione estera anche se- occorre ricordarlo- l'allenatore è comunque legato alla società ancora per una stagione.

Conte blindato per il futuro: sarebbe questo il vero colpo del mercato juventino. Ora l'obiettivo è la conquista della Champions League con un allenatore più stimolato.





MAROTTA: "VOGLIAMO CONTINUARE CON CONTE"

"Fa piacere l'attestato di stima che Conte ha fatto nei confronti della nostra società, della nostra gente e di Torino. E' il nostro allenatore eda parte nostra c'è la volonta di continuare cosi". Queste le parole del direttore generale della Juve Beppe Marotta pronunciate a margine del decennale dell'Associazione parlamentare Giovanni Agnelli Juventus club. "Rinnovo a breve? Fra allenatore e società è solo una questione formale - ha continuato - lui sta bene con noi e con il presidente Andrea Agnelli avrà l'opportunità di incontrarsi e parlare al momento opportuno". Un futuro alla Ferguson? "Ferguson è stato allenatore del Manchester United per un lungo periodo - ha concluso Marotta - questo è il riferimento poi si sa che la mentalità del calcio italiano è diversa, ma per noi Conte è un punto di riferimento importante".