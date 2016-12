Juve, contatti per Falcao 

08:51 - La Juve ha messo gli occhi su Falcao e, pur sapendo che è quasi una missione impossibile, Marotta ha provato a fare più di un sondaggio. Il dirigente bianconero ha parlato con l'agente del colombiano e con lo stesso Monaco per capire se e come questa operazione potrebbe andare in porto. L'ostacolo maggiore da superare sarebbe il mostruoso ingaggio di Falcao, che guadagna 12 milioni di euro netti a stagione.



Dal canto suo il club monegasco ha dato il via a una leggera politica di austerity, iniziata con la cessione di James Rodriguez al Real Madrid. Per questo il pensiero di alleggerirsi di uno stipendio pesante come quello di Falcao ha indotto i francesi a tenere le porte aperte a eventuali offerte. La Juve, comunque, in caso di arrivo dell'attaccante dovrebbe liberarsi di Llorente, magari inserendolo come contropartita tecnica, unita a un sostanzioso conguaglio, proprio al Monaco.