Juve, con Morata c'è un pre-accordo

14:18 - Lo scrivono in Spagna ma la notizia trova più di una conferma anche in Italia: la Juve ha già un pre-accordo con l'attaccante del Real Madrid Alvaro Morata ma ora deve superare lo scoglio rappresentato proprio dai Blancos. La Juve potrebbe portare a casa il giocatore con 15 milioni di euro ma il Real vuole inserire nell'operazione una clausola di riacquisto tra due anni a 30 milioni di euro. Cosa ovviamente non gradita al club bianconero.

La Juve sarebbe anche disposta a offrire di più per Morata, che compirà 22 anni a ottobre, pur di cancellare una clausola per nulla conveniente, che comporterebbe la valorizzazione del giocatore e poi la sua cessione. Juve e Real avranno modo di discutere a proposito dell'attaccante già lunedì sera, in occasione della sfida allo Juventus Stadium di Torino fra le vecchie glorie delle due squadre per la Unesco Cup (diretta su Italia 1 a partire dalle 18.55). Quando il presidente bianconero Andrea Agnelli e quello dei merengues Florentino Perez si ritroveranno di fronte e sveleranno ognuno le proprie carte. "Valuteremo ciò che è meglio per tutti", ha dichiarato il numero uno della Casa Blanca, non chiudendo affatto le porte al trasferimento. Senza dimenticare, però, anche la pericolosa concorrenza dell'Arsenal.