Juve, colpo Coman: arriva dal Psg a zero 

11:39 - La Juventus guarda al futuro con più ottimismo dopo aver chiuso l'affare per Kingsley Coman. Operazione stile Paul Pogba per Marotta che ha bruciato la concorrenza del big europee, tra cui anche la Roma. Il giovane francese, classe 1996, era in scadenza con il Psg ed è una delle stelle più promettenti per il futuro. Il ruolo? Trequartista fantasioso, ma si può adattare a giocare esterno dove sa saltare l'uomo con facilità, quello che serve a Conte.

Coman come Pogba, non tanto per il ruolo, ma per il destino che lo ha legato ai colori bianconeri. Il giovane ha già debuttato tra i grandi esordendo in prima squadra a soli 16 anni, 8 mesi e 4 giorni stabilendo un record per il Psg. Difficilmente sarà aggregato sin da subito alla squadra di Conte, ma sicuramente farà parte della Primavera di Grosso dove si farà le ossa nel calcio italiano. Il suo soprannome è King ed è stato eletto miglior giocatore delle giovanili nel 2012 e nel 2013. I parigini se lo sono lasciati scappare e fra qualche anno potrebbero mangiarsi le mani. Il curriculum è già di tutto rispetto: ecco la risposta della Juve a Mastour del Milan.