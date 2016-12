Juve, bisogna vendere un gioiello: Vidal o Pogba? 

21:22 - La Juventus è costretta a vendere uno dei suoi gioielli: questo il quadro dopo il cda di ieri che ha previsto a giugno perdite superiori ai 16 milioni. Situazione complicata in casa bianconera, rinnovo di Conte a parte. Ora Agnelli e Marotta devono decidere chi mettere sul mercato tra Pogba e Vidal. Se fino a qualche giorno fa l'indiziato numero uno era il francese, ora le cose sembrano essere cambiate con il cileno che può essere sacrificato.

Vidal è sempre piaciuto a Barcellona e Real Madrid e ora l'interesse dei due club spagnoli si è fatto concreto. Ancora nessuna offerta, ma blaugrana e blancos sono in agguato. Il cileno vale almeno 40 milioni di euro che per le casse bianconere significherebbero una plusvalenza di 30 milioni di euro visto che era stato pagato nel 2011 solo 10 milioni al Bayer Leverkusen. Il Barça potrebbe offrire in cambio anche Sanchez, mentre i Merengues hanno il jolly Morata.

Discorso diverso per Paul Pogba che ha dichiarato pubblicamente di voler rimanere. Il francese è valutato 70 milioni di euro e con il Psg bloccato dal Fair play finanziaro della Uefa l'affare è molto lontano. La dirigenza bianconera sta valutando il rinnovo per blindarlo.