Juve-Asamoah: prolungamento del contratto con ritocco di ingaggio 

14:49 - Convincere Conte a restare alla Juventus con un contratto alla Ferguson, blindare Pogba e resistere alle offerte per Vidal. Sull'agenda di Marotta c'è questo ma anche altro. E allora, dall'offensiva per Cuadrado alla discussione col Sassuolo per il riscatto di Berardi, ecco il discorso rinnovi contrattuali: fatta con Pirlo, oggi è toccato ad Asamoah. In scadenza nel 2017 col ganhese si è parlato di un prolungamento con ritocco dell'ingaggio.