Juve, Antonio Conte sarà l'allenatore anche nella prossima stagione

10:16 - Antonio Conte sarà l'allenatore della Juve anche nella prossima stagione. A comunicarlo è il club bianconero attraverso il proprio account Twitter. Un annuncio laconico, ma che non lascia spazio a dubbi: "Stagione 2014/15: allenatore Antonio Conte". L'incontro tra Andrea Agnelli e il tecnico - che secondo alcune indiscrezioni si sarebbe svolto nella villa del presidente bianconero a La Mandria - dunque, è già avvenuto e ha avuto esito positivo.

Il faccia a faccia è durato presumibilmente un paio d'ore e si sarebbe tenuto lontano dalla sede di corso Galileo Ferraris e da ogni possibile occhio indiscreto. Non ci sono, però, conferme o smentite. Di sicuro nel tardo pomeriggio, poi, Conte è stato avvistato nel centro a Torino, alle prese con un gelato, prima di fare rientro a casa.



Resta da capire perché il contratto già esistente, che lega Conte alla Juventus fino al 2015, non sia stato prolungato. Forse non tutti i nodi sono stati definitivamente sciolti, oppure le parti hanno deciso di proseguire un altro anno insieme rinviando alla prossima stagione ogni discussione per l'eventuale rinnovo.