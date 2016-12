Juve, accordo con il Verona per Iturbe

11:06 - La Juventus batte tre colpi sul mercato: praticamente preso Morata, mentre Iturbe ed Evra sono a un passo. I bianconeri sono pronti a ufficializzare i nuovi acquisti che potrebbero essere a disposizione di Conte già da lunedì, quando inizierà il ritiro. Marotta ha raggiunto un accordo col Verona per l'argentino sulla base di 25 milioni di euro più due di bonus e ora manca solo il nero su bianco. Si lavora anche per il terzino del Manchester United.

Dunque, tutto fatto per Iturbe in bianconero. In giornata o al massimo domani è attesa l'ufficialità con Marotta che deve sistemare gli ultimi dettagli di un affare chiuso. L'accordo con il giocatore, che per gli ultimi giorni di vacanza è volato in Brasile per assistere alla semifinale della sua Argentina contro l'Olanda, c'è da tempo: quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore l'attaccante sarà in Italia per le visite mediche e le firme sul suo nuovo contratto. Beffato il Milan che seguiva attentamente la situazione. L'accelerata bianconera è arrivata dopo la certezza di non poter arrivare a Sanchez che ha raggiunto un accordo con l'Arsenal.

Non solo attaccanti per Conte, ma anche un esterno: Patrick Evra. Oggi la dirigenza juventina vuole chiudere l'affare con il Manchester United che riceverà un "indenizzo" di oltre due milioni di euro. Per il francese, invece, è pronto un biennale da 3,5 milioni di euro annui. Il terzino ha disputato un ottimo Mondiale e darà a Conte diverse soluzioni tattiche.