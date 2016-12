Julio Cesar verso il Benfica: c'è un pre-accordo

13:20 - Nonostante il finale deludente di Mondiale, il portiere brasiliano Julio Cesar è pronto a tornare a giocare in Europa. Sulle tracce dell'ex Inter - secondo il sito di Gianluca Di Marzio - c'è il Benfica alla ricerca del sostituto di Oblak. Julio Cesar, di proprietà del QPR ma in prestito al Toronto fino a dicembre, avrebbe già firmato un pre contratto con i lusitani e nei prossimi giorni l'affare dovrebbe concretizzarsi con le parti in causa divise solo da piccoli dettagli.