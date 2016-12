Jovetic no all'Inter: "Rimango al City"

10:04 - Stevan Jovetic precisa le sue scelte sull'immediato futuro. "Voglio restare al Manchester City. La mia prima stagione è stata sfortunato, malanni che mi hanno impedito di giocare con continuità. Devo dimostrare il mio valore in questa squadra, non ho intenzione di andare da un'altra parte". E' quanto dice all'agenzia Anadolu, e che mettono fine (o quasi) al progetto-Inter che da qualche settimana sta trattando con il Manchester City il prestito oneroso di Jovetic, un attaccante che Mazzarri ha indicato )lo voleva anche al Napoli, due estati fa).

I buoni rapporti fra il club di Thohir e il City avevano fatto balenare l'ipotesi-prestito con possibilità che si realizzasse. Il City, fra l'altro, ha in progetto di cedere uno dei due attaccanti, Negredo e Jovetic (Negredo è in orbita-Milan). Se ne potrà riparlare, questo è ovvio, ma la volontà del giocatore, in questo momento, è decisiva.