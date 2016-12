James Rodriguez: il Real Madrid fa follie

19:32 - Il Real fa follie. As rivela che il club è pronto a pagare 80 milioni al Monaco per James Rodriguez. Il colombiano aveva prima del Mondiale una valutazione di 35 milioni, ma il suo straordinario torneo, ha fatto lievitare il costo del suo cartellino. C'è però l'elemento-chiave: James vuole il Real e questo può velocizzare ed agevolare la trattativa. Questo potrebbe portare le parti a chiudere già per 70 milioni. Sarebbe un colpo galactico.

Il Monaco l'ha acquistato nella scorsa estate dal Porto sborsando ben 45 milioni. Vendere il campione a 80 o magari anche solo a 70 milioni permetterebbe di realizzare una plusvalenza importante. Monaco che comunque potrebbe anche incassare di meno e ottenere delle contropartite in cambio. Infatti ai monegaschi interessano alcuni madridisti come Coentrao, Casemiro e Morata, che non è escluso che possano entrare nella trattativa. Il Real attende fiducioso. Gli affari sul fronte Monaco sono caldissimi. C'è anche Falcao, che da settimane sembra un colpo do mercato sicuro. Se Ancelotti cercava il premio per la decima Champions del club, può ritenersi sicuramente soddisfatto.